I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato due pakistani di 38 e 47 anni, senza fissa dimora, per tentato furto aggravato in concorso. E’ successo ieri sera quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che un paio di clienti del supermercato “Carrefour” del centro commerciale Shopville Gran Reno avevano tentato di allontanarsi senza pagare la merce.

Identificati dai militari intervenuti, i due soggetti sono stati accompagnati in caserma. La refurtiva, costituita da una cinquantina di scatolette di tonno e un accessorio per la telefonia mobile, è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due pakistani, gravati da precedenti di polizia, sono stati tradotti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.