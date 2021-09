Sono 49 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi in Azienda Ospedaliero – Universitaria, tutti al Policlinico, 7 dei quali in terapia intensiva. 43 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 6 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. Il 70% degli assistiti per COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena non è vaccinato. In Terapia Intensiva non sono vaccinati 6 ricoveri su 7. Interessante notare che dei 22 pazienti con meno di 65 anni, uno solo ha completato il ciclo vaccinale, mentre solo uno ha effettuato solo una delle due dosi.

L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del COVID-19 è 63,5 anni. L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo è 79 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 53 anni.

In terapia intensiva, l’età media dei ricoverati non vaccinati è 57 anni. Il paziente vaccinato ha 71 anni con una condizione preesistente di fragilità.

Questi dati confermano l’efficacia del vaccino anche nei confronti della variante Delta, pur nella diversa risposta immunitaria tra persone con condizioni cliniche diverse.

La vaccinazione dei dipendenti

Ad oggi i sanitari dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena che non si sono vaccinati pur avendo le caratteristiche per farlo sono 77. Due di questi dipendenti non vaccinati sono stati sospesi a seguito di accertamento da parte della sanità pubblica: gli accertamenti comunicati sono stati tre ma una dipendente sospesa si è vaccinata ed è stata riammessa al lavoro.