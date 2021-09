Con l’inizio dell’anno scolastico, da lunedì 13 settembre, entrerà in funzione il pilomat installato di fronte alla scuola di Vezzano.

L’intervento è stato realizzato per mettere in sicurezza gli alunni all’ingresso e all’uscita dall’istituto. Il pilomat sarà in funzione dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 8 e dalle 12 alle 13. In questo lasso di tempo potranno transitare nell’area soltanto i pulmini scolastici dotati di apposito telecomando.