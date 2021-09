A vent’anni dagli attentati dell’11 settembre 2001, che provocarono migliaia di vittime negli Usa, Modena ricorda come ogni anno l’anniversario con una cerimonia commemorativa insieme alla console generale statunitense Ragini Gupta e durante la quale non mancheranno i riferimenti a ciò che sta avvenendo in Afghanistan.

L’appuntamento è per sabato 11 settembre alle 11 nell’area di piazza Manzoni a Modena dove verrà celebrata una messa, mentre alle 11.30 sono previsti gli interventi delle autorità e alle 12 ci si trasferisce al monumento al centro della piazza, donato dal Lions Club Modena Estense, che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di New York, per la deposizione delle corone, l’onore alle bandiere e l’omaggio con la sirena dei Vigili del fuoco.

Oltre al sindaco Gian Carlo Muzzarelli, interverranno anche la prefetta Alessandra Camporota e la console Usa Ragini Gupta. Al saluto della presidente del Lions Club Modena Estense Elisa Grande seguirà l’intervento di Giordano Bruno Arato, Governatore Lions Distretto 108 TB.

Prevista la presenza del presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, delle autorità cittadine e di rappresentanti dell’associazione Italia – Usa.