Evento d’eccezione domenica 12 settembre alle 10,30 a Pigneto di Prignano. Nella nuova via “Giulia Galiotto e vittime di femminicidio”, ovvero una laterale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sarà infatti inaugurato il nuovo polo scolastico di Pigneto, intitolato (come la scuola precedente) a Don Antonio Pifferi.

Diversi gli ospiti che saranno presenti al taglio del nastro della nuova scuola primaria. Interverranno in particolare Mauro Fantini sindaco di Prignano, Giuliana Marchetti dirigente scolastico e assessore all’istruzione del Comune di Prignano, Giovanna Ferrari madre di Giulia Galiotto, Gian Domenico Tomei presidente della Provincia di Modena, Silvia Menabue dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Barbara Lori assessore regionale a Montagna, Programmazione territoriale e Pari opportunità.

Ad illustrare il progetto della scuola sarà Giuseppe Gervasi, titolare di Archilinea, a cui sono stati affidati il progetto e la direzione dei lavori del nuovo polo scolastico. Seguiranno quindi il taglio del nastro da parte delle autorità e la benedizione dell’edificio, a cura di Don Marco Ferrari, parroco di Pigneto. Contestualmente, sarà scoperta anche la targa toponomastica della nuova “Via Giulia Galiotto e vittime di femminicidio”. L’intero evento sarà accompagnato dalla banda municipale di Prignano “M. Novaro” e, al termine della cerimonia, sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti, a cura della parrocchia di Pigneto (l’accesso sarà garantito solo a chi è in possesso di green pass).

Il nuovo polo scolastico di Pigneto si estende su 579 metri quadrati di superficie e ha richiesto complessivamente un investimento di 1.179.000 euro, sul quale è intervenuto il Ministero della Pubblica Istruzione con contributo di 512.000 euro. Tra le sue varie dotazioni, l’edificio avrà a disposizione anche un defibrillatore automatico, donato dai Volontari della Sicurezza di Prignano (la cerimonia di consegna avverrà sempre domenica), mentre all’interno presenta veri e propri ambienti unici, affrescati dall’artista prignanese Chiara Bonini.

“La realizzazione di una scuola in montagna – commenta il sindaco di Prignano, Mauro Fantini – è sempre un segnale di grande speranza per il futuro. L’inaugurazione di domenica però acquista un sapore e un’importanza ancora più speciale perché sarà associata all’intitolazione della via di accesso alla scuola alla memoria di Giulia Galiotto e di tutte le vittime di femminicidio. Una strada, peraltro, corredata anche di due panchine rosse, realizzate da profughi ospitati nella nostra provincia, a evidenziare ancora di più la funzione che abbiamo voluto perseguire con questa iniziativa. La proposta di dedicare una via alla memoria di Giulia Galiotto e a chi come lei è stata vittima di femminicidio – evidenzia Fantini – è venuta proprio a diversi cittadini di Pigneto, di dove Giulia era originaria. E una strada con questa intitolazione, vicino a una scuola, pensiamo possa avere anche una forte funzione pedagogica”.