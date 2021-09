Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto in Municipio nella mattinata di oggi, giovedì 9 settembre, il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Ermanno Andriotto. Ingegnere, proveniente dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte, nei giorni scorsi Andriotto ha sostituito Giuseppe Lomoro che, dopo aver retto nell’ultimo anno il Comando di Modena, ha assunto l’incarico di comandante alla Direzione interregionale Veneto – Trentino Alto Adige.

Andriotto si è intrattenuto brevemente col sindaco, che gli ha dato il benvenuto anche a nome della città, sottolineando la sintonia tra la comunità e i vigili del fuoco. Come è stato rilevato nell’incontro, infatti, il Corpo rappresenta una risorsa importante per la provincia modenese e l’attività dei vigili del fuoco è riconosciuta quotidianamente non solo dai cittadini per gli interventi sul territorio ma anche dai soggetti economici che si interfacciano col Comando per gli obblighi di legge. Nell’occasione, inoltre, è stato messo l’accento sulla collaborazione, rafforzata negli anni, tra l’Amministrazione comunale e il Corpo dei vigili del fuoco nel più ampio contesto dei buoni rapporti che caratterizzano le relazioni tra istituzioni.

Al termine dell’incontro è stata donata ad Andriotto una copia del volume “Modena effetto notte” con le fotografie di Franco Fontana.