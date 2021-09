ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri all’estensione dell’obbligo del Green pass per i lavoratori nel settore della scuola e dell’università. Nel decreto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale” previsto anche l’obbligo di vaccino per il personale delle Rsa.

