È Filippo Petacchi, 43 anni, ingegnere edile, il nuovo assessore del Comune di Campogalliano nominato dalla sindaca Paola Guerzoni dopo le dimissioni rassegnate a novembre 2020 da Augusto Bulgarelli. A Petacchi, in carica da lunedì 13 settembre, sono state attribuite tre deleghe: Riqualificazione aree produttive (delega precedentemente affidata a Bulgarelli e successivamente, pro tempore, alla sindaca Guerzoni), Lavori Pubblici e Patrimonio; queste ultime due materie a carico della sindaca da inizio mandato.

Toscano di origine, Filippo Petacchi si è laureato in Ingegneria Edile presso l’Università di Firenze. Vive in Emilia-Romagna dal 2010, dove lavora e collabora con varie società di progettazione. Nel corso degli anni si è occupato di progettazione architettonica, strutturale, project management, direzione dei lavori e consulenze giuridiche ed economiche. Oltre alla passione per la propria attività, Petacchi è un grande amante del teatro e del calcio.

L’inserimento in Giunta di Petacchi, inoltre, consente alla sindaca Guerzoni di ripartire due nuove deleghe: quella relativa alla Valorizzazione del centro storico e della rete commerciale e quella riguardante la Promozione del territorio. La prima è posta sotto la responsabilità della stessa sindaca (titolare anche delle materie di Urbanistica e politiche abitative, Sviluppo economico e Politiche per il lavoro, Sicurezza e Sport); la seconda delega è affidata alla vicesindaca Daniela Tebasti, già assessore alla Politiche scolastiche, al Bilancio e alla Comunicazione.