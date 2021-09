Ottava edizione per il Festival della Fiaba, da domani 10 a domenica 12 settembre presso il circolo culturale Filatoio (via de’ Bonomini 61/63, www.festivaldellafiaba.com) e in varie location del Quartiere adiacente al Museo casa Enzo Ferrari, vicino al centro storico di Modena. Un appuntamento consolidato negli anni che vuole essere un momento di confronto e di ascolto con narrazioni di fiabe della tradizione, spettacoli, performance, conferenze, esposizioni, concerti, momenti dedicati al gusto e tanto altro.

Tema caratterizzante di questa ottava edizione è la “Gioia” intesa come il trovare se stessi, vivere in pienezza e soprattutto, essere vibranti nel pieno ascolto della propria anima. Indagare i vari aspetti della gioia significa passare attraverso il dolore, la fatica, ogni momento di gioia arriva dopo un percorso che inevitabilmente parla di passaggio, morte e rinascita, paura. La gioia è una esplosione intensa, fugace e magnifica.

Come ogni anno, presso il Filatoio si potranno gustare ottime squisitezze, attendendo il proprio turno per andare ad ascoltare una fiaba e incontrandosi per scambiare parole, pensieri e suggestioni. Importante prenotare chiamando il 329 8940843.

Il Festival della Fiaba è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Modena, oltre che dell’Università di Bologna, dipartimento di Scienze dell’Educazione.

Per informazioni e dettagli sul programma: www.festivaldellafiaba.com