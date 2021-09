Sono aperte le iscrizioni ai corsi di italiano per stranieri che si terranno nella sede della scuola di Italiano di via Morandi ad Albinea.

Il servizio di alfabetizzazione rivolto ad adulti stranieri è organizzato dal C.P.I.A. Reggio Sud (Ministero Istruzione Università Ricerca), in collaborazione con il Comune di Albinea e l’Unione Colline Matildiche.

I corsi sono finalizzati al conseguimento dei Livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo e B1, attivati in subordinazione alle esigenze de livelli inferiori.

Per accedere ai corsi occorre aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso del permesso di soggiorno valido.

I corsi sono gratuiti. Da quest’anno le iscrizioni saranno on-line. Basterà collegarsi al sito https//cpiareggiosud.edu.it e seguire le istruzioni. Chi avesse difficoltà con questa procedura potrà comunque rivolgersi all’Ufficio Scuola di Albinea, che riceverà su appuntamento tutti i giorni, dalle 8 alle 13.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 (tel. 0522/590209 oppure 0522-590247. E-mail: scuole@comune.albinea.re.it)

