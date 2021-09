Poco dopo le ore 16:45 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Modena Sud e Modena Nord in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 166 in direzione Milano. Nell’incidente, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, due persone sono rimaste ferite ed uno dei mezzi, che trasportava fusti di materiale esplosivo, si è ribaltato.

Attualmente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per le quali si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni. Inoltre sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento (17:40) nel tratto interessato si registrano 8 Km di coda, di cui 4 all’interno del tratto chiuso e 4 in corrispondenza dell’uscita di Modena Sud; 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Modena Nord in direzione Bologna.

Per gli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano si consiglia di uscire a Modena Sud, proseguire lungo la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Modena Nord. Percorso inverso per chi da Milano è diretto verso Bologna.

Per le lunghe percorrenze: per chi proviene dall’A14 Bologna – Taranto ed è diretto verso Milano, si consiglia di percorrere l’A13 Bologna – Padova per poi proseguire lungo l’A4 Torino-Trieste; percorso inverso per chi è diretto verso Bologna.

Come ulteriore alternativa, per chi da Milano è diretto verso Firenze, si consiglia di immettersi sull’A15 Parma – La Spezia, proseguire lungo l’A12 Livorno – Rosignano Marittimo ed infine lungo l’A11 Firenze – Pisa Nord in direzione Firenze.