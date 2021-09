La scorsa notte, ignoti ladri, dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso di un negozio di abbigliamento di via Emilia San Pietro si sono introdotti nei locali asportavano, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, alcune borse da donna. Il danno, nell’ordine di alcune migliaia di euro, è in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia cittadina, hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



