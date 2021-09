Un viaggio nella storia e nella tradizione jazzistica attraverso le bellissime melodie del Great American Songbook, ossia le più celebri canzoni della golden age del jazz, dagli anni Venti agli anni Cinquanta interpretate da artisti come Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, e nei brani dei musicisti che hanno posto le basi del linguaggio di questa musica, da Louis Armstrong a Lester Young, da Charlie Parker a John Coltrane a Miles Davis: è l’appuntamento imperdibile di giovedì 9 settembre alle ore 21 con il Valerio Pontrandolfo Quintet, che si esibirà sul palco di piazza verdi nell’ambito di VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna-Dipartimento Cultura, nell’ambito di Bologna Estate 2021.

Valerio Pontrandolfo, potentino di nascita e bolognese di adozione, è uno dei sassofonisti jazz più apprezzati della sua generazione: dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio di Bologna e aver successivamente perfezionato lo studio della musica jazz con Steve Grossman e George Coleman, ha collaborato con importanti musicisti italiani e internazionali, dallo stesso Grossman a Bobby Durham e ancora Piero Odorici e Jimmy Villotti. Sul palco assieme a lui Nico Menci al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Grandi alla batteria e Kalifa Kone alle percussioni, per un concerto che alternerà alle greatest hits del jazz made in Usa anche alcuni brani originali dello stesso Pontrandolfo, tratti dagli album “Are You Sirius” e “Out of this World”.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario le prenotazioni non saranno più valide, i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere sono necessari Green pass e documento d’identità. Per informazioni 051238439, www.bolognaestate.it e www.fondazionerusconi.com.

Prossimo appuntamento venerdì 10 settembre con la Doctor Dixie Jazz Band.