«Saman Abbas non è più in questo mondo. È morta ed è in Italia». Queste le parole del miglior amico della diciottenne pachistana scomparsa a Novellara, trasmesse da “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano – in onda in prima serata su Retequattro. Saman sarebbe morta e i genitori lo avrebbero confermato ai parenti in Pakistan.

Il ragazzo, contattato telefonicamente da una giornalista della trasmissione, ha scritto in chat e alla domanda della giornalista su chi avesse detto questo risponde: «Sua mamma».

Il ragazzo ha anche aggiunto: «Suo zio l’ha uccisa!». Alla domanda della cronista sul perché, il giovane risponde: «Perché non aveva voluto sposarsi qui in Pakistan». E aggiunge: «Lo zio qui non ha detto nulla, agli occhi della gente Saman è viva. Solo i parenti sanno che è morta!».