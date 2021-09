Hanno preso il via ieri sera, dalla sala Biasin dove l’Amministrazione ha convocato i residenti del quartiere San Lorenzo, gli ‘Incontri di quartiere’ con cui la Giunta si confronta con i cittadini. Presenti, oltre al Sindaco Gian Francesco Menani, il vicesindaco Camilla Nizzoli e gli assessori Corrado Ruini e Massimo Malagoli, che hanno ascoltato le doglianze dei cittadini.

Rimostranze relative, principalmente, alla viabilità della zona, stretta tra via Regina Pacis e via Radici in Piano, e alla carenza di parcheggi. Ma anche a manutenzioni al verde e alla segnaletica verticale e orizzontale, cui l’Amministrazione sta comunque dando corso nell’ambito di un più ampio piano manutentivo. Gli incontri proseguono stasera: presso l’Auditorium ‘Bertoli’ di via Pia l’Amministrazione si confronterà con i residenti del quartiere ‘Parco’.