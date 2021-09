I fatti risalgono allo scorso luglio quando una giovane, minore di 16 anni, in compagnia di due amiche acquista “rum e coca” da un bar del paese bevendo fino a stare male. Dopo essere stata soccorsa dai sanitari, che l’avevano trovata in stato confusionale per l’incongrua quantità di alcol ingerito, la ragazza è tornata a casa salvo, l’indomani, presentarsi ai Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano insieme alla mamma per denunciare quanto accaduto.

Le indagini dei militari hanno consentito di accertare come la titolare dell’esercizio pubblico – una 23enne abitante in paese – avesse somministrato super alcolici alle tre giovani senza accertarsi della loro reale età. Per questo motivo a suo carico è scattata un denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di somministrazione di alcolici a minori.