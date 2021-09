Un momento dell’anno speciale per i casalgrandesi di tutte le età: è la Fiera di Settembre, che torna, dall’8 al 12 settembre, con un programma che spazia dagli spettacoli alle bancarelle in piazza, dalle conferenze alle esposizioni, per celebrare l’anima popolare e le radici antiche della comunità. Si parte mercoledì 8 alle ore 21 presso il Teatro De André con lo spettacolo ‘Zirudeli’: filastrocche popolari e canzoni in dialetto modenese. Giovedì 9 alle 21, sempre presso il Teatro De André, lo spettacolo ‘Altri tempi’, a cura di Quinta Parete. Gli spettacoli sono a partecipazione gratuita e con Green Pass obbligatorio.

Venerdì 10 settembre si entra nel cuore della manifestazione. Dalle ore 18 sarà presente, davanti al Municipio, il camper vaccinale, una proposta rivolta ai cittadini dai 12 anni in su. Dalle ore 19.30, a cena con il volontariato: in piazza Martiri della Libertà gnocco fritto, tigelle, paella e tanti stand delle associazioni locali.

Sabato 11 settembre la simpatia di Gene Gnocchi con lo spettacolo “Cose che mi sono capitate… ancora”, a partire dalle 21.30 in piazza Costituzione (ingresso gratuito, obbligatorio green pass). Tutto il giorno mercatino degli hobbisti arte & ingegno a cura di Com.Re e gnocco fritto a cura di Ema – Emilia Ambulanze.

Domenica 12 settembre, per tutto il giorno Mercato Straordinario a cura di Com.Re, area stand delle associazioni sportive locali, esposizione auto d’epoca e sportive, esposizione di trattori a testa calda e trebbiatrice. Alle ore 15.30 presso la Biblioteca Sognalibro, presentazione dei libri ‘1049’ e ‘Il puledro di Castagneto’ con gli autori Alessandro Zelioli ed Eugenio Pattacini. Alle ore 17 in piazza Ruffilli, l’attore – agricoltore Andrea Gherpelli si presenterà al pubblico dialogando sulle nostre tradizioni agricole e sui grani antichi. Alle ore 21.30 in piazza Costituzione, concerto di musica classica, in collaborazione con la Pro Loco di Casalgrande e con l’associazione Amici della Musica Nino Rota (accesso gratuito e su prenotazione con Green Pass).