A seguito dell’Accordo sulle vaccinazioni presso le farmacie convenzionate siglato con la Regione Emilia Romagna, è attualmente in fase di definizione il protocollo operativo di coinvolgimento delle farmacie nel sistema vaccinazione anti SARS-Cov-2, in condivisione con le ASL e le Associazioni di categoria.

In questa fase, a partire dal 7 settembre 2021, le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale potranno prendere i contatti dei cittadini intenzionati a ricevere la somministrazione del vaccino in farmacia, e consegnare loro i moduli necessari, ossia i moduli di verifica di idoneità alla vaccinazione in farmacia, il modulo del consenso ed il modulo per il trattamento dei dati per la privacy.

Non appena definiti gli aspetti tecnici (nome del vaccino, ecc…), la farmacia convenzionata cui ci si è rivolti contatterà il cittadino per fissare l’appuntamento per l’inoculazione.

L’elenco completo delle farmacie aderenti è disponibile al link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti