Il reggiano Pippo Morelli fu una delle menti più brillanti del sindacato in Italia. Il leader della Fim Cisl e della Flm unitaria negli anni ‘60 e ‘70 e poi segretario generale Cisl Emilia Romagna e Direttore del Centro studi Cisl di Firenze, cattolico e spirito critico, fu il principale promotore delle 150 ore per il diritto allo studio degli operai e fra i primi nel sindacato italiano ad accorgersi della centralità del tema ecologico.

Nel suo segno si svolgerà giovedì 9 settembre presso l’istituto Cervi- via Fratelli Cervi 9, Gattatico (RE) l’evento “Memorie di futuro del sindacato, un laboratorio per delegati e delegate delle categorie Cisl Emilia Centrale a partire dal libro pubblicato da Edizioni Lavoro: “Sapere, Libertà, Mondo. La strada di Pippo Morelli”, organizzato con la collaborazione dell’Istituto Alcide Cervi di Reggio Emilia.

“Oltre all’intuizione cislina sulla contrattazione decentrata – spiega William Ballotta, segretario Cisl Emilia Centrale – a Morelli è da ricondurre la scelta di autonomia e incompatibilità tra gli incarichi sindacali e politici, ma anche questioni relative ai successi e alle difficoltà del percorso verso l’unità sindacale, al diritto allo studio e alla formazione come strumento di consapevolezza e partecipazione”.

Sono questi alcuni dei punti di partenza che saranno affrontati nel corso della mattinata.

Una giornata di formazione all’insegna del ricordo e memoria del sindacalista reggiano – il 22 marzo avrebbe compiuto 90 anni – e del suo percorso umano e professionale che può fornire ancora tanti spunti ai nostri delegati nell’attività e azione sindacale, nelle aziende e sul territorio.

I relatori della giornata saranno: Bruno Manghi, già direttore del Centro Studi di Firenze; Pierluigi Castagnetti, Presidente della Fondazione Fossoli; Albertina Soliani, Presidente Istituto Cervi; Chiara Morelli, formatrice e figlia di Pippo Morelli; William Ballotta, segretario generale Cisl Emilia Centrale; Andrea Sirianni, segretario Cisl Emilia Centrale, Carmine Marmo, formatore sindacale e collaboratore di Pippo Morelli; Claudio Arlati, responsabile formazione Cisl Emila Romagna; Francesco Lauria, formatore presso il Centro Studi Cisl di Firenze e autore del volume.