Ieri pomeriggio 54 profughi provenienti dall’Afghanistan hanno terminato il periodo di quarantena all’interno dell’Hotel Concordia di San Possidonio e hanno lasciato il luogo che li ha accolti in questo periodo. Altre 17 persone, seguite da AUSL, sono ancora ospitate all’Hotel Concordia e sono in buone condizioni di salute.

Il Comune ringrazia ancora le persone e le associazioni che hanno offerto il proprio aiuto tramite donazioni. Per il momento non è necessario raccogliere beni di prima necessità per gli ospiti.