La Provincia di Reggio Emilia informa che da mercoledì 8 settembre, sul ponte della Sp 15 sul rio Spiagge, in comune di Ventasso, si viaggerà a senso unico alternato, regolato da semaforo, e con limite di velocità a 30 km/ora. I provvedimenti si sono resi necessari per garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle condizioni di lavoro durante l’esecuzione di un intervento di consolidamento strutturale e adeguamento del piano viabile del ponte, in corso di realizzazione da parte della ditta Morani srl di Casina.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.