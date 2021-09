La Città metropolitana di Bologna sarà presente all’edizione 2021 del MIPIM, la grande fiera e vetrina internazionale che raccoglie istituzioni pubbliche e realtà private interessate al mercato immobiliare e allo sviluppo territoriale. L’evento, che tradizionalmente ospita oltre 500 realtà provenienti da 100 Paesi, si terrà nella consueta cornice del Palais des Festivals a Cannes il 7 e l’8 settembre, in versione ridotta a causa del contesto pandemico. Per la Città metropolitana di Bologna, dopo l’annullamento dell’edizione 2020, è la prima importante occasione di promozione internazionale dei caratteri distintivi di attrattività del sistema territoriale metropolitano.

La Città metropolitana di Bologna è pronta a cogliere questa importante opportunità di promozione grazie anche al nuovo servizio per l’attrazione degli investimenti Invest in Bologna (nato nell’autunno 2020) e al percorso di individuazione degli asset strategici e di costruzione di un’offerta territoriale attrattiva, realizzato con il coinvolgimento dei Comuni del territorio metropolitano, in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e ART-ER.

L’offerta territoriale metropolitana per l’edizione 2021 del MIPIM mira all’attrazione di nuovi investimenti con particolare attenzione ad alcuni ambiti strategici quali gli insediamenti produttivi, studentati e senior housing, a cui si aggiunge un focus specifico per promuovere nuovi insediamenti in Appennino. Inoltre, tra i caratteri distintivi del “Sistema Bologna” verrà valorizzato l’insediamento attualmente in corso del Tecnopolo Big Data, quale nuovo polo attrattore inserito in un più ampio e ambizioso progetto di rinnovamento del quadrante nord ovest della città di Bologna, a vocazione degli ambiti della conoscenza, ricerca e innovazione. Con la presenza del Tecnopolo Big Data, Bologna ospiterà infatti l’80% della capacità di calcolo nazionale e il 20% della capacità di calcolo a livello europeo.

Al MIPIM, la Città metropolitana sarà presente all’interno del Padiglione della Regione Emilia-Romagna e svolgerà una serie di incontri mirati con alcuni investitori selezionati, interessati a investire nell’area metropolitana bolognese.