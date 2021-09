Al via la 30° edizione del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia organizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo, con il patrocinio di Unimore. L’iniziativa, che si svolgerà su piattaforma digitale, si tiene mercoledì 8 e giovedì 9 settembre negli orari 9.00-13.00 e 15.00-19.00 e prevede la presentazione e la discussione di numerosi progetti di ricerca in filosofia. All’iniziativa partecipano infatti 46 dottorandi provenienti dalle università di tutta Italia, che discutono i loro progetti di ricerca con 18 docenti di filosofia specialisti dei loro temi di indagine.

“Il convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia si tiene dal 2013 alla Fondazione San Carlo, ma quest’anno si svolge in modalità online a causa dell’incertezza che ha governato questi ultimi mesi e che ha reso problematico prevedere con quali restrizioni si sarebbe dovuto tenere l’iniziativa in presenza – afferma Carlo Altini (foto), professore di Storia della filosofia a Unimore e direttore scientifico della Fondazione San Carlo. Questo non cambia però la natura dell’iniziativa, che è quella di lavorare per il futuro della riflessione filosofica in Italia, dando voce ai migliori dottorandi provenienti, da tutta Italia, per confrontarsi con i docenti specialisti dei loro temi di ricerca. In ogni sessione del convegno – prosegue Altini – è dato ampio spazio alla discussione dei singoli progetti di ricerca dei giovani dottorandi, che riguardano i vari settori della filosofia (dalla logica all’etica, dalla storia della filosofia alla filosofia politica e alla filosofia del linguaggio). Dalla realizzazione di questa iniziativa, in collaborazione con Unimore, la Fondazione San Carlo emerge, ancora una volta, come punto di riferimento nazionale nella formazione e negli studi filosofici”.

I temi affrontati nelle diverse sessioni di mercoledì 8 settembre riguardano: Epistemologia e teorie della conoscenza; Logica e metafisica nella filosofia antica; Problemi di filosofia politica contemporanea; Storia e conoscenza nel Settecento; Il pensiero filosofico tra Umanesimo e Rinascimento; Filosofia e nuove tecnologie; Etica e politica nel pensiero medievale; Il problema della conoscenza in età moderna; Teologia e ontologia nel pensiero della tarda Antichità; Alle origini della filosofia politica moderna.

Nelle sessioni di giovedì 9 settembre si discute su: Logica e conoscenza nella filosofia medievale; Filosofia del linguaggio; Filosofia critica e dialettica; Teorie dell’azione; Etica e antropologia nella filosofia del Novecento; La filosofia tedesca tra XVIII e XIX secolo; Filosofia e società nel pensiero contemporaneo; Filosofie della vita nel pensiero tedesco.

Per informazioni è possibile scrivere a sas@fondazionesancarlo.it o telefonare allo 059.421240. Il programma del convegno è scaricabile dai siti www.fondazionesancarlo.it e www.unimore.it