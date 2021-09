Nella serata di sabato, i carabinieri della Compagnia di Modena hanno proceduto all’arresto, in fragranza di reato, di un 23enne di origine tunisine, in Italia senza fissa dimora, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato dai carabinieri in viale Storchi a Modena, è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi e pronta ad essere venduta ad eventuali acquirenti, nonché la somma di 35 euro, ritenuta provento dell’attività illecita dello spaccio. Per tal motivo il giovane è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione della Procura di Modena e per essere giudicato questa mattina con rito direttissimo.