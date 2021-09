Nel punto vaccinale saranno presenti i Pediatri di Famiglia. Nei pochi giorni che mancano al rientro in classe l’Azienda USL di Bologna aumenta l’attenzione sulle vaccinazioni ai 12-19enni per garantire a tutti i ragazzi un anno scolastico in sicurezza.

A tal proposito Venerdì 10 settembre, dalle 14 alle 19.00, a Castenaso, presso il Centro Sociale Airone, in via Marconi 14, 160 dosi di vaccino saranno messe a disposizione di tutti gli studenti non ancora vaccinati che si preparano al ritorno sui banchi di scuola. A vaccinarli e sciogliere dubbi tra chi conserva, in particolare tra i genitori, ancora paure, dubbi, timori, due Pediatri di Libera Scelta, coinvolti dal Dipartimento di Cure Primarie. L’iniziativa si è resa disponibile grazie alla fattiva collaborazione con il Comune di Castenaso e i volontari del Centro sociale.

Si ricorda che tutti i giovanissimi per essere vaccinati dovranno essere accompagnati da un genitore e dovranno portare con sé il modulo di consenso firmato da entrambi i genitori. Tutti coloro che vorranno anticipare la seconda dose già programmata, dovranno portare con sé il certificato vaccinale con la data di somministrazione della prima dose.

Dal 16 agosto, in ottemperanza alle indicazioni del Comitato Scientifico Nazionale, l’Azienda USL di Bologna ha consentito ai 12-19enni l’accesso diretto in tutti gli hub aziendali. Tali misure hanno fatto registrare, finora tra i 12-19enni, nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna, una copertura vaccinale del 67.5% con almeno una dose e del 38.1% con il ciclo completo. In particolare nel Distretto Pianura Est tra i 12-19 enni si è registrata una copertura del 68.4% con almeno una dose e del 39.4% con il ciclo completo.