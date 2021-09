In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri il Comune di Baricella in collaborazione con l’Associazione Culturale Enciclomedia ODV organizza “La settimana Dantesca a Baricella” l’11 e il 18 settembre sarete traghettati nei luoghi decantati dal Sommo nella celeberrima Divina Commedia.

11 Settembre: “Luoghi e cuochi danteschi”

I partecipanti saranno accompagnati lungo sentieri (tra loro distanti circa 15′ di piacevole passeggiata ) che evocheranno le atmosfere della Commedia. Incontrerete il terribile Caronte che vi traghetterà sulle sponde dell’Acheronte, attraversando tutta la Selva Oscura raggiungerete la temibile Porta dell’Inferno, se avrete il coraggio di continuare il viaggio vi aspetterà la dolcezza infinita e la beatitudine del Paradiso Terrestre.

Prenotazione obbligatoria al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-settimana-dantesca-a-baricella-luoghi-e-cuochi-danteschi-168118024537

Possibilità di cena dantesca in loco (a pagamento) organizzata dall’Agriturismo Ca’ dei Laghi

18 Settembre: “Con l’arte si riparte”

– Lettura e drammatizzazione di passi danteschi

Realizzazione di uno spettacolo replicato due volte nel centro di Baricella, in cui le lettrici leggeranno tre passi danteschi (Paolo e Francesca, Ulisse e Catone).

Contestualmente alla lettura dei passi danteschi alcuni attori in costume della Associazione Culturale “Castelli in Aria” realizzeranno anche una drammatizzazione dei passi.

L’effetto prodotto dalla combinazione dei versi della Commedia e dalla interpretazione drammatica produrrà un sicuro effetto scenico coinvolgente.

– Esposizione di opere dantesche presso la Biblioteca di Baricella

L’esposizione sarà curata da Franco Gatti.

L’esposizione consisterà nell’allestimento in Biblioteca di uno spazio in cui verranno illustrate opere di proprietà dello stesso Gatti, tra le quali una copia del “Convivio/De vulgari eloquentia” stampata 100 anni fa per il secentenario della scomparsa del poeta, e soprattutto una copia anastatica del manoscritto Laurenziano della Divina Commedia, uno dei più antichi manoscritti dell’opera , il cui originale è conservato a Firenze, presso la Biblioteca Medicea Laeurenziana.

Questi eventi faranno parte della XVIII edizione del Festival Internazionale della Storia.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.

Dovranno essere rispettate le misure anti Covid 19 vigenti alla data delle manifestazioni. In base alle attuali disposizioni di legge i partecipanti (i minori di 12 anni e gli esonerati per motivi documentati esclusi) dovranno esibire il Green pass. Mascherina obbligatoria.

In caso di rinuncia successiva alla prenotazione si prega di darne immediato riscontro inviando una mail a biblioteca@comune.baricella.bo.it per liberare il posto.