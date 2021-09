Questa mattina, domenica 5 settembre, nella piazza del Municipio di Albinea è stato inaugurato un nuovo pulmino della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, con un bel momento di festa nell’ambito della Fiera della Fola, che ha animato il paese. Il nuovo mezzo sarà utilizzato per i servizi sociali, e opererà nell’area dell’Unione Colline Matildiche, quindi tra i comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano.

A donare il nuovo pulmino è stata l’azienda Fluid-Press di Albinea, realtà di livello internazionale nella produzione e distribuzione di valvole oleodinamiche.

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia

Rolando Landini, del Sindaco Nico Giberti e del Presidente della Fluid-Press Aldo Tagliavento.

Afferma il Sindaco Giberti: “Per questo mezzo, che sarà utilissimo alla Croce Verde, e quindi alla comunità, dobbiamo ringraziare la storica azienda albinetana Fluid-Press, che proprio nel 2021 ha festeggiato i 50 anni di attività. La famiglia Tagliavento, che ci è stata vicina con grande generosità durante la pandemia, si conferma anche con questo gesto sensibile ai bisogni del tessuto sociale del nostro territorio”.

Il mezzo è stato allestito dalla Olmedo di Bibbiano, ed è dotato di strumenti nuovi e sperimentali per la sicurezza dei trasportati e per la costante disinfezione, che consentono di qualificare il servizio offerto alla cittadinanza in particolare per le persone disabili e fragili.

“Mezzi come questo – aggiunge Rolando Landini – ci permettono di implementare ulteriormente i tanti servizi che portiamo avanti a favore delle comunità e dei territori. A volte le attività per i servizi sociali, nella percezione collettiva vengono viste come meno importanti rispetto agli interventi di emergenza, ma in realtà sono altrettanto essenziali e rappresentano esigenze molto forti di persone e famiglie. Parliamo dell’assistenza ai cittadini che necessitano di accedere a strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere ma sono impossibilitati a farlo autonomamente, l’accesso a visite specialistiche, dialisi, palestre convenzionate Ausl, trasporti dal domicilio ai centri diurni e viceversa, oppure la consegna a domicilio di farmaci urgenti, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. Rispondiamo quindi a bisogni che riguardano soprattutto le fasce più deboli della comunità”.

“La nostra storia è nata ad Albinea proprio 50 anni fa – spiega Aldo Tagliavento, presidente di Fluid-Press – ed è sempre stata quella di un’azienda vicina al proprio territorio”.

A dare vita a Fluid-Press nel 1971 fu il dinamismo imprenditoriale dei tre fratelli Alvo, Aldo e Attilio Tagliavento. Negli anni l’azienda è cresciuta, ma nonostante si sia ampliata fino a raggiungere un livello internazionale ha sempre voluto mantenere le proprie radici sul territorio albinetano. Oggi è la capofila del gruppo che oltre a Fluid-Press comprende Tecnoil, Hydraulics e Mariani Srl di Toano, acquisita di recente e anch’essa mantenuta nella sua collocazione territoriale, in accordo con i dipendenti, nella consapevolezza del ruolo sociale, oltre che economico, che le aziende rivestono nelle loro zone di appartenenza.

“Da sempre riteniamo di essere attenti ai bisogni del territorio – prosegue Aldo Tagliavento – e da qui è nata l’idea, insieme ai miei fratelli, di sostenere la Pubblica Assistenza Croce Verde con questo nuovo mezzo, che non sarà importante solo per Albinea ma anche per i comuni vicini. Siamo persone concrete, e avevamo l’obiettivo di una donazione che avesse ricadute concrete: anche i nostri dipendenti sono principalmente dei comuni dell’Unione Colline Matildiche, e si può dire che tutti abbiano contribuito al nuovo pulmino. L’orgoglio, la passione del lavoro che li accomuna sono rappresentati in questo mezzo”.