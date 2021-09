Ha pubblicato una inserzione sul web per vendere una cameretta a 1.000 euro ma anziché ricevere soldi si è ritrovato il conto alleggerito dello stesso corrispettivo che intendeva guadagnare dalla vendita. Contattato da una persona disponibile ad effettuare immediatamente il pagamento mediante ricarica del conto attraverso l’utilizzo del bancomat, un 49enne abitante a Gualtieri, su indicazione dell’interlocutore, ha effettuato una serie di operazioni che anziché accreditargli i soldi hanno permesso al falso acquirente di svuotargli il conto per ben 1000 euro. Ovvero, con quattro operazioni da 250 euro l’una aveva ricaricato la postepay del truffatore ed altre postepay di altrettanti complici. A questo punto il falso acquirente chiudeva la conversazione non rispondendo più al malcapitato 49enne.

Quest’ultimo ritrovatosi il conto alleggerito e materializzato di essere rimasto vittima di una truffa, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Gualtieri formalizzando la relativa denuncia. I carabinieri, dopo una serie di riscontri indirizzavano le attenzioni investigative sugli odierni indagati, un 42enne brianzolo che aveva portato a compimento la truffa e tre suoi complici intestatari delle carte dove erano confluiti i soldi: un 41enne di Como, un 53enne e un 41enne entrambi di Milano. Nei confronti dei quattro sono stati quindi acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di concorso in truffa, per la cui ipotesi di reato sono stati denunciati.