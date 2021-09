Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il settimo posto nel Gran Premio d’Olanda che si è corso sulla pista di Zandvoort.

Zero colpi di scena. Non ci sono stati particolari colpi di scena e così i piloti della Scuderia Ferrari sono rimasti a lungo nelle posizioni in cui sono partiti, la quinta e la sesta. Solo nel finale Carlos ha dovuto cedere una piazza a Fernando Alonso che aveva gomme di mescola più tenera e un passo migliore. Il bilancio di punti di giornata è buono, dal momento che ne sono stati raccolti 16 contro la singola lunghezza ottenuta dai principali rivali. Questo ha permesso al team di tornare al terzo posto della classifica costruttori. Prossimo appuntamento a Monza la settimana prossima. L’azione in pista che comincerà al venerdì.