In questi giorni una folta delegazione di studenti, ex studenti ed insegnanti dell’APS “Renovatio Crew” del Liceo Formiggini di Sassuolo è presente ad Acciaroli, comune campano del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo, per rendere omaggio alla memoria della persona in occasione dell’anniversario della morte e proseguire il progetto artistico già cominciato nel settembre dello scorso anno con opere d’arte muraria.

L’azione artistica studentesca di questi anni ad Acciaroli è pensata per sollecitare una maggiore consapevolezza rispetto alla dialettica tra legalità, bellezza, integrità da un lato, e crimini di stampo mafioso dall’altro.

Tramite una visione creativa originale gli studenti del Formiggini intendono proporre una narrazione figurativa atipica rispetto ai temi trattati. Utilizzando uno stile inedito che oscilla tra il pop e il fumettistico la “Renovatio Crew” vuole trasmettere all’osservatore qualcosa di ulteriore rispetto al luttuoso ricordo delle vittime, alla condanna della corruzione e dell’illegalità: l’ambizione è quella di portare lo spettatore verso un atteggiamento attivo, positivo e combattivo, partendo da una rappresentazione che, insieme alla denuncia, esprima un forte senso di fiducia nella forza di cambiamento della collettività unita.