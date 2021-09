La cittadina brasiliana vittima di violenza sessuale aggravata e tentata rapina si è recata in Questura per ringraziare i poliziotti che hanno arrestato il presunto autore dei gravi delitti consumati in suo danno.

E’ opportuna evidenziare, ancora una volta, come sia imprescindibile, per il raggiungimento del condiviso obiettivo di accrescere la sicurezza cittadina, la collaborazione immediata delle vittime o delle persone che assistono alla commissione di reati attraverso tempestive segnalazioni al numero di emergenza 113.