I carabinieri della stazione forestale di Gualtieri unitamente al comando territoriale della stazione forestale di Luzzara hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 68enne abitante nella bassa mantovana per trasporto illecito di rifiuti smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi disciplinato dall’art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. 152/2006.

In particolare i militari forestali unitamente ai colleghi della stazione carabinieri di Luzzara nell’ambito di una campagna controlli relativa al trasporto su strada di rifiuti eseguivano una serie di posti di controllo lungo le arterie stradale della bassa reggiana. In tale contesto lungo la strada provinciale 62 denominata strada tomba fermavano e successivamente controllavano un’autovettura con carrello condotta da un 68enne residente bella bassa mantovana.

Terminate le procedure di identificazioni i militari avevano modo di accertare che sul carrello trainato dal mezzo erano stati caricati rifiuti ferrosi di varia natura. Al controllo della documentazione l’uomo risultava sprovvisto sia di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali che di altre idonee attestazioni atte a documentare la lecita provenienza dei rifiuti. In relazione a quanto sopra l’uomo veniva condotto in caserma dove i carabinieri procedevano al sequestro sia dei rifiuti che dell’autovettura e del relativo carrello contestando al 68enne l’ipotesi di reato prevista dall’art. 256 co. 1 lett. a) d. lgs. 152/2006, in riferimento all’art. 212 dello stesso decreto legislativo ovvero trasporto illecito di rifiuti.