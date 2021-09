Inizierà lunedì prossimo, 6 settembre, il ciclo di incontri tra il Sindaco, membri della Giunta e tecnici dell’Amministrazione comunale con i residenti dei vari quartieri della città.

Tutti gli incontri, dieci in totale, avranno inizio alle ore 20,30 e per partecipare sarà necessario essere in possesso del Green Pass, ottenibile con la vaccinazione, il tampone con esito negativo eseguito nelle 489 ore precedenti o il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Il primo incontro, lunedì 6 settembre a partire dalle ore 20,30, si terrà in sala G.P. Biasin (via Rocca 22), a cui sono invitati a partecipare i residenti del quartiere San Lorenzo.