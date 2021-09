Festa a sorpresa per la signora Rosanna Teggi, che ha compiuto 100 anni. La centenaria, residente a Modena, è stata accompagnata dalle nipoti in un luogo per lei molto speciale. Si tratta del castello di Formigine, dove la signora è nata perché figlia del sarto personale dei conti Calcagnini.

Un ricordo denso di emozione, anche perché la primogenita della signora Rosanna è nata proprio quel 16 aprile del 1945 in cui il castello è stato bombardato e che ha cambiato le sorti della fortezza e dell’intero paese.

Una bomba, infatti, fece crollare la volta del sotterraneo della torre dell’orologio adibito a rifugio antiaereo, uccidendo sotto le macerie venti persone tra cui i proprietari del castello, i signori Calcagnini. Si salvò miracolosamente solo la figlia di pochi mesi dei Calcagnini, la contessa Maria Alessandra.

Il Sindaco Maria Costi ha accolto Rosanna Teggi donandole una pergamena con i migliori auguri da parte di tutta la comunità formiginese.