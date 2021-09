Festa a sorpresa a Maranello per Rita Cuccuru: l’atleta, appena rientrata da Tokyo dove ha partecipato alle Paralimpiadi, è stata salutata da un gruppo di cittadini che le hanno voluto rendere omaggio, con una accoglienza a sorpresa nella piazzetta della biblioteca Mabic.

A riceverla c’erano anche il sindaco Luigi Zironi e l’assessora allo sport Mariaelena Mililli, che le hanno consegnato una targa in onore di un impegno costante che l’ha portata, nel giro di pochi anni, allo straordinario risultato della partecipazione ai Giochi Paralimpici in Giappone, dove lo scorso 28 agosto ha gareggiato nella sua specialità, il Triathlon. Una cerimonia informale e affettuosa, il giusto riconoscimento da parte della sua comunità ad una atleta protagonista di un percorso agonistico impegnativo, che non si ferma: Rita infatti ha già annunciato di voler partecipare alle qualificazioni per le prossime Paralimpiadi di Parigi 2024.