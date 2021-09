Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno il via appaiati in terza fila, in quinta e sesta posizione, nel Gran Premio d’Olanda che prenderà il via domani alle 15.

Straordinario il lavoro della squadra per rimettere in pista la vettura di Carlos che era finita contro le barriere nella terza sessione di libere. La SF21 è stata ultimata a Q1 iniziato, ma ha permesso allo spagnolo di giocarsi le sue carte in condizioni ottimali.