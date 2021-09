Ritorna il retrorunning in via ufficiale dopo quasi due anni in occasione dei Campionati Italiani UISP 2021 su pista in programma questo weekend a Ferrara. Tra i favoriti per una medaglia c’è il vignolese Alberto Venturelli, vicecampione iridato in carica, che sarà al via sia nei 1000 metri sia nei 200 metri, oltre a cimentarsi nei, per lui inediti, 200 metri Master in avanti e nel salto in lungo.

Il 37enne atleta è reduce dall’ottima prova nella Teodora d’Estate svoltasi sabato scorso a Ravenna dove ha conquistato il primato personale sui 4 km.