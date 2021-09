Domenica 5 settembre alle 18, la sinagoga di Reggio Emilia di via dell’Aquila ospiterà la presentazione del libro “Non so se il riso o la pietà prevale – Umorismo e misericordia nel romanzo ebraico del Novecento” di Daniele Castellari, conosciuto docente del liceo Moro, pubblicato nel 2019 dalla Compagnia editoriale Aliberti. Nell’occasione, l’autore dialogherà con Simonetta Gilioli di Istoreco.

Dalle 18 alle 21, la sinagoga sarà aperta per visite in autonomia. Per la presentazione, è obbligatoria la prenotazione a sinagoga@istoreco.re.it.

Per accedere all’evento sarà necessario esibire il Green Pass all’ingresso.

L’iniziativa fa parte delle attività promosse dall’istituto storico Istoreco, da pochi responsabile della gestione culturale della sinagoga reggiana. La nuova tappa porta al volume di Castellari con introduzione di Moni Ovadia.