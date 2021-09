Si conclude l’ormai nota rassegna di spettacoli musicali al Castello di Spezzano (via del Castello n.12) “Note di Notte” organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese. Più di dieci appuntamenti hanno ci accompagnato lungo tutta l’estate 2021, con musica di qualità declinata in modi differenti.

L’ultimo evento, previsto martedì 7 settembre alle ore 21.15, vedrà la performance dal vivo dell’Acoustic Soul/Blues Band, che proporrà “Welcome on Board” esibizione di musica soul e blues di alta qualità. La formazione è composta da Rossana Crudele: voce; Christian Aversa: Percussioni (slap cajon); Timothy Macchia: Chitarra; Mimmo Luce: Chitarra.

Prenotazione vivamente consigliata su Eventbrite.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La capienza massima è di 120 posti presso la corte, e 51 posti nella Sala delle vedute. In caso di meteo avverso, gli eventi si svolgono appunto nella sala interna e l’accesso avverrà secondo ordine di prenotazione. Durante le serate sarà disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF. Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 335.440372 (lunedì-sabato ore 10-13 e ore 16-18); possibile consultare il sito www.fioranoturismo.it o la pagina FB dedicata. Sarà infine necessario essere muniti di mascherina e green pass , igienizzare le mani e mantenere il distanziamento.