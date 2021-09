Ieri sera intorno alle 20:30 i Carabinieri della stazione di Correggio, su input dell’operatore in servizio al 112 attivato dall’allarme, sono intervenuti presso l’Istituto Convitto Nazionale Rinaldo Corso ubicato in via Bernieri a Correggio curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno accertato che, ignoti ladri, accedendo dalla zona posteriore del plesso scolastico dove insiste un cantiere, si sono introdotti all’interno dell’istituto scolastico raggiungendo l’area dei distributori automatici di bevande ed alimenti. Quindi hanno forzato i distributori asportando le monete custodite. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.