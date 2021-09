La scorsa notte intorno alle 3:30 un incendio ha interessato un garage di una palazzina a tre piani a Mirandola, in via Barozzi angolo via Fermi. I Vigili del fuoco intervenuti hanno evacuato in via precauzionale tutti gli appartamenti: una decina le persone trasportate all’ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Verifiche ancora in corso: per il solo appartamento soprastante il garage interessato ci potrebbero essere problemi di agibilità.



