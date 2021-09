La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda ha visto le due SF21 di Charles Leclerc e Carlos Sainz ottenere i migliori due tempi in 1’10”902 e 1’11”056. Le prime libere avevano visto Sainz e Leclerc occupare rispettivamente la terza e la quarta posizione in classifica. Il turno è stato a lungo sospeso in seguito a un guasto capitato alla vettura di Sebastaian Vettel.

Anche nella seconda ora l’attività è stata interrotta a più riprese per problemi tecnici o errori, che a Zandvoort si pagano molto cari dal momento che nelle vie di fuga c’è la ghiaia. I piloti della Scuderia Ferrari hanno iniziato il turno con gomme di mescola Medium per poi passare alla Soft per la simulazione di qualifica nella quale hanno ottenuto i migliori tempi. Sia Charles che Carlos hanno poi girato in configurazione gara completando complessivamente 29 e 28 tornate.

Programma. Domani alle 12 CET è prevista l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche delle ore 15. Il Gran Premio d’Olanda prenderà il via domenica sempre alle 15.