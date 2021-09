Continua l’appuntamento consueto con il bollettino settimanale contenente le principali attività organizzative e sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in riferimento alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Situazione ricoveri in AOU di Modena

Sono 51 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi in Azienda Ospedaliero – Universitaria, tutti al Policlinico, 10 dei quali in terapia intensiva. 43 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19 , mentre i restanti 8 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. L’80% degli assistiti per COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena non è vaccinato .

L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del COVID-19 è 57 anni, più bassa di quella della rilevazione di venerdì scorso (61). L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo si conferma 78 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 51 anni (venerdì scorso erano 56).

In terapia intensiva , l’età media dei ricoverati non vaccinati è 59 anni (6 pazienti dei 10 ricoverati), mentre nei pazienti vaccinati è pari a 73 anni.

La variante Delta copre il 100% dei casi. I dati confermano l’efficacia del vaccino anche nei confronti di questa variante, pur nella diversa risposta immunitaria tra persone con condizioni cliniche diverse.