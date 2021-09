Il primo fine settimana del Settembre formiginese apre con una giornata dedicata all’agricoltura e alle eccellenze della produzione locale, come da tradizione. Sabato 4 e domenica 5 via Trento Trieste ospiterà infatti il farmers’ market dove assaggiare e acquistare prelibati prodotti tipici. Sarà invece la cucina romagnola a fare da protagonista nel weekend in piazza Calcagnini, dove al tradizionale gnocco fritto si affiancheranno piadina e paranza grazie all’Associazione Carnevale dei Ragazzi e all’Associazione della sagra della Seppia, collaborazione nata grazie all’amicizia che lega da tempo Formigine e Cervia.

Anche i più piccoli potranno andare alla scoperta dei frutti della terra, le stagioni e i cicli vitali con “Orto Game”, gioco a squadre a cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità, in programma sabato 4 e domenica 5 alle 17 in piazza Italia.

Sempre ai più piccoli e alle loro famiglie sarà dedicato il pomeriggio di sabato 4 presso il nido Barbolini (Via Mons. Cavazzuti 9). L’appuntamento è alle 16, quando sarà possibile visitare la nuova sezione della struttura e, contemporaneamente partecipare alle letture per bambini da 3 a 6 anni) a cura delle bibliotecarie (iscrizione obbligatoria al numero 059 416356). Alle 17 si terrà il laboratorio di Gulliver per bambini da 1 a 3 anni (iscrizione al numero 353 4183872). Sempre per i bambini da 1 a 3 anni è pensato il momento musicale a cura dell’Associazione il Flauto Magico (iscrizione obbligatoria a info@flautomagico.it oppure telefonare al numero 328 2751113).

Nella serata di sabato, il centro si scalderà con il grande intrattenimento musicale. Alle 21 salirà sul palco della piazza Giuliano Palma, cantautore dal timbro inconfondibile e volto noto del panorama musicale italiano: frontman dei Casino Royale a fine anni ’80 e in seguito dei Bluebeaters, si è poi affermato come solista eclettico, in grado di fondere generi musicali diversi quali ska, soul, pop e swing. Ingresso gratuito con Green pass e prenotazioni sul sito https://settembreformiginese.eventbrite.it.