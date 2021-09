Il centro famiglie dell’Unione Colline Matildiche organizza quattro laboratori per bambini e genitori per salutare l’estate e prepararsi al nuovo anno scolastico. “Ricordi d’estate” è il titolo di due appuntamenti per bimbi dai 2 ai 6 anni. Il primo si svolgerà il 3 settembre, dalle 16 alle 18, al centro sociale Boschi di Puianello; il secondo il 9 settembre, dalle 16 alle 18, al parco della biblioteca di Vezzano sul Crostolo.

Per gli alunni che si accingono a iniziare la scuola primaria sono stati organizzati due appuntamenti dal titolo “Immaginarsi la prima elementare”. Il primo incontro sarà il 7 settembre, dalle 16 alle 18, al centro sociale Boschi di Puianello; il secondo sarà l’8 settembre, dalle 16 alle 18, al circolo Bellarosa di Albinea.

Tutte le attività sono gratuite, ma l’iscrizione è obbligatoria tramite Whatsapp al numero 391.3284068 o via mail all’indirizzo info@famiglieincentro.it. Gli incontri si terranno all’aperto e in caso di maltempo verranno sospesi.

Gli adulti accompagnatori dovranno essere muniti di Green Pass.