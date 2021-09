Otto interpreti – danzatori sul palco che si muovono sulle note delle sinfonie e delle arie d’opera di Verdi, Leoncavallo, Rossini, Haendel e Mozart, in un linguaggio teatrale innovativo, trasversale e contaminato, coniugando con humor ed eleganza la tradizione musicale più classica con la danza più d’avanguardia.

Dopo la fortunata tournée a Pechino, Shangai e Hong Kong arriva a Bologna “Hopera”, lo spettacolo della compagnia E.Sperimenti Dance Company in programma venerdì 3 settembre alle ore 21 nell’ambito di VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna-Dipartimento Cultura nell’ambito di Bologna Estate 2021.

E.Sperimenti Dance Company è un’effervescente realtà italiana con base a Corinaldo (AN), composta da danzatori dagli stili più vari e all’avanguardia nella contaminazione tra linguaggi e tecniche diversi. “Hopera”, la cui regia e direzione del team coreografico è affidata a Federica Galimberti, getta un ponte culturale tra la tradizione della grande musica e la sperimentazione della danza contemporanea coniugando i due mondi con humour ed eleganza, con un cambio di prospettiva originale nell’approccio al patrimonio musicale colto

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario le prenotazioni non saranno più considerate valide, i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere è necessario Green pass e documento d’identità.

Per informazioni 051238439 e www.bolognaestate.it.

Prossimo appuntamento sabato 4 settembre dalle ore 21 con il concerto jazz di Jimmy Villotti “Sextet” e con i Burattini di Riccardo “L’orco nel fagiolo” a cura del Comitato Piazza Verdi, dalle ore 19 alle ore 20.