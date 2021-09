Incontri online e in presenza, opportunità formative, letture e occasioni di socialità. Sono tanti gli appuntamenti rivolti a genitori, ragazzi, educatori e insegnanti di “Buon anno scuola!”, il calendario di iniziative organizzato da Memo che anche quest’anno accompagna l’avvio dell’anno scolastico, con l’obiettivo di valorizzare la qualità delle esperienze e favorire l’innovazione mettendo al centro la scuola. Il programma, aggiornato costantemente con le iniziative promosse dagli enti culturali del territorio, è consultabile sul sito www.comune.modena.it/memo/iniziative/buon-anno-scuola-2021.

Dal 5 settembre al primo novembre, tutte le domeniche e i giorni festivi al Parco Archeologico di Montale saranno organizzate visite archeologiche alla scoperta delle tracce del villaggio di 3500 anni fa e alle ricostruzioni realizzate sulla base degli scavi con dimostrazioni di tecniche artigianali dell’età del bronzo e laboratori a tema per bambini (www.parcomontale.it).

Mercoledì 8, sabato 11, mercoledì 22 e sabato 25 settembre letture per bambini dai 2 ai 5 anni con “Come petali sul prato”: appuntamenti nei parchi con le volontarie di Nati per Leggere con genitori e bambini, in collaborazione con le Biblioteche Comunali di Modena (www.comune.modena.it/biblioteche/news-home/come-petali-sul-prato-letture-per-bambini-2-5-anni).

Giovedì 9 settembre alle 17, presso il Memo, presentazione del libro “All’orizzonte. Lois Lowry racconta Pearl Harbor e Hiroshima” rivolto a ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre, al Memo, Modena Smart School, laboratori per bambini e ragazzi, mostre e presentazioni dei progetti delle scuole di Modena nell’ambito del programma di Modena Smart Life 2021 (www.modenasmartlife.it/2021).

Mercoledì 29 settembre dalle 16.30 alle 18.30 incontro online “Dante illustrato”, promosso da Gallerie Estensi che, per i settecento anni dalla morte del poeta hanno allestito una mostra dedicata esponendo alcune importanti edizioni manoscritte e a stampa della Commedia conservate presso la Biblioteca Estense Universitaria.

Giovedì 30 settembre alle 17 incontro formativo online sulle linee pedagogiche per il sistema integrato “ZeroSei” rivolto a nidi e infanzia e al coordinamento pedagogico territoriale con intervista a Susanna Mantovani, docente di pedagogia generale e sociale dell’università degli studi di Milano Bicocca.

Venerdì 1 ottobre inaugurazione del Tavolo Modena ZeroSei – Costruire Futuro, con Francesca Puglisi, responsabile segreteria tecnica del Miur, ed Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Alle 17 al Memo presentazione della rivista L’Ape (Liberazione attraverso pedagogia. Il gruppo territoriale MCE Modena invita la redazione e i collaboratori e le collaboratrici a presentare la rivista di ricerca, di arti e pedagogie del Centro Territoriale Mammut.

Martedì 5 ottobre alle 15 presentazione online del libro “La nostalgia della speranza”, realizzato dai bambini e dalle bambine delle classi 4A e 4B della scuola Graziosi (IC5) nell’ambito del laboratorio di scrittura creativa condotto dalla scrittrice Chiara Ingrao. Alle 17 incontro online “Promuovere la qualità. L’autovalutazione formativa nei servizi 0-3” con Antonio Gariboldi, professore di Didattica e Pedagogia Speciale (Unimore) a cura del CPT Modena.

Mercoledì 6 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 incontro online promosso da Gallerie Estensi “Prendersi cura. Il restauro e l’opera d’arte”: quali figure professionali e strumentazioni possono aiutarci a conoscere e proteggere i beni inestimabili conservati. Dalle 17 alle 19 alla Fondazione Collegio San Carlo conferenza pubblica “Piccole ragioni: Educazione al paesaggio” per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria di Modena città con Gianluca Cepollaro, vicedirettore di tsm-Trentino School of Management.

Giovedì 7 ottobre dalle 17 alle 19 al Festival Passa la Parola “Leggere, fare, osservare e raccontare: stimolare la progettualità”, incontro formativo al Memo rivolto a docenti della scuola primaria con Mauro Bellei, architetto, artista e designer Premio Andersen 2021.

Mercoledì 13 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 incontro online promosso da Gallerie Estensi sulla collezione di antichità: statue, busti, rilievi marmorei, sarcofagi e lapidi testimoni di un tempo lontanissimo e di tradizioni ormai dimenticate.

Giovedì 28 ottobre dalle 16 alle 18 al Festival Passa la Parola Da “Il rinomato Catalogo Walker & Dawn” a “La più grande”: leggere Davide Morosinotto, al Memo e online incontro formativo rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo grado con Davide Morosinotto, traduttore di software appassionato di fantascienza e autore di libri per ragazzi.

In occasione di Modena smart life, al Memo, laboratori per bambini e ragazzi, mostre e presentazioni dei progetti degli Istituti a cura di Makeitmodena

Si chiama Modena smart school e sarà una vera e propria scuola digitale dedicata a bambini e ragazzi, quella organizzata nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre in occasione di Modena Smart Life nell’ambito del calendario di iniziative di Buon Anno Scuola. L’iniziativa, organizzata al Memo da Makeitmodena, la palestra digitale della città, prevede laboratori, mostre e presentazioni dei progetti delle scuole di Modena.

Venerdì 24 settembre alle 15 e alle 17, presso il Memo, è in programma la presentazione di esperienze e progetti sui temi del digitale rispettivamente delle scuole secondarie di secondo grado di Modena e degli Istituti comprensivi.

Sabato 25 settembre, dalle 9.30 alle 10.30, al Memo, laboratorio di Tinkering, forma di apprendimento informale in cui si impara facendo e sperimentando, spesso utilizzando materiale di recupero, a cura dell’Associazione Modi. Dalle 10 alle 13 è prevista una mostra sui progetti di coding e di elettronica (making) per il progetto “Girls code it better” degli Istituti comprensivi 5 e 10. Dalle 11 alle 13 appuntamento con il laboratorio di robotica e microrobotica con Codey Rocky, piccolo robot mobile ideato da Makeblock, a cura dell’Ic5. Dalle 15 alle 18 laboratorio “Realizziamo una immagine 3D utilizzando lo smartphone”, a cura del Its Venturi e laboratori a cura dell’Istituto Deledda, dell’Itis Fermi e del Liceo Muratori.

Domenica 26 settembre, dalle 11 alle 13 laboratori per bambini da 4 a 6 anni su digitale e tecnologie a cura dell’Ic6.