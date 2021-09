Continua incessantemente l’attività di di controllo del territorio condotta dalla Questura di Reggio Emilia nelle zone della stazione storica, Piazzale Europa e aree adiacenti. I servizi predisposti dal Questore di Reggio Emilia sono ormai costanti e quotidiani e vedono il coinvolgimento del Posto di Polizia Turri che grazie alla sua presenza consente di concentrare l’attenzione degli operatori della Questura verso quei cittadini che si sono presentati ed hanno riferito situazioni sospette che meritavano un incisivo approfondimento.

Nella giornata di ieri, stessa giornata in cui l’aliquota del personale della Questura dava attuazione ad un altro servizio all’interno delle Officine ex Reggiane, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha tratto in arresto in flagranza di reato per tentata rapina S.H., classe ’92, nato in Mali, regolare sul territorio dello stato e incensurato. Il fatto è stato commesso in Piazzale Europa in danno di un passante, sotto gli occhi degli operatori di Polizia che, immediatamente intervenuti sono riusciti a trarre in arresto il responsabile.

I successivi accertamenti hanno evidenziato che il soggetto, poco prima, si era reso responsabile di un’altra tentata rapina nelle adiacenze della vicina stazione ferroviaria, in danno di un cittadino brasiliano. S.H è stato così associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno e la zona continuerà ad essere costantemente presidiata.