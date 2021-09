Anche quest’anno il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, parteciperà alla ‘Festa della Speranza’, organizzata nel porto di Acciaroli, domenica 5 settembre, in ricordo di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso in un attentato nel 2010, per le sue battaglie in favore di legalità, ambiente e lotta al narcotraffico.

Oltre che alla commemorazione, il sindaco Francesco Tosi è stato invitato anche come relatore a ‘Futura 2025’, la scuola per giovani amministratori che la Fondazione Angelo Vassallo ha voluto organizzare.

Il 3 e 4 settembre 2021, a Pollica, 15 allievi selezionati, di età compresa tra i 18 e i 38 anni parteciperanno a due giornate di alta formazione dedicati alla politica e al diritto amministrativo per iniziare a muoversi nella complessa macchina delle istituzioni e trasformare le idee in progetti concreti, attraverso il confronto con amministratori di lungo corso, specializzati in discipline differenti, provenienti da tutta Italia, tra cui il sindaco di Fiorano Modenese, che parlerà del tema ‘Amministrare con le imprese’.

Il nome di Angelo Vassallo, oltre che simbolo di lotta per la legalità e a difesa dell’ambiente, diventerà così anche modello per amministrare e creare la classe dirigente del futuro.

“Sono onorato e lieto di essere stato chiamato dalla Fondazione Vassallo tra i relatori di Fortuna 25, questa scuola per giovani amministratori, sulla scia di un grande e geniale servitore dello Stato, Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. – sottolinea Francesco Tosi – Porterò l’esperienza della nostra comunità e ciò che ho imparato in sette anni di attività di sindaco. Per questo motivo non potrò essere presente a Spezzano per gustare l’opera per orchestra e voce recitante “Un cuore in fiamme a zero gradi”. Si tratta di un’opera originale e suggestiva, con testo scritto dall’amica Annalisa Vandelli, a cui va la mia ammirazione e la mia riconoscenza, per aver scelto di partire proprio dal Castello di Spezzano con la prima di un’opera che farà molto parlare di sé. Ne sono certo..”

L’Amministrazione di Fiorano Modenese in questi anni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al fratello del Sindaco Pescatore, Dario Vassallo, impegnato a mantenere vivo il ricordo di Angelo, ma soprattutto a fare luce sul barbaro omicidio, di cui ancora non si conoscono autori e mandanti.

Dal 3 al 6 settembre, insieme al sindaco di Fiorano Modenese, sarà ad Acciaroli e Pollica anche una rappresentanza di studenti delle scuole superiori sassolesi, docenti e amministratori dei comuni del Distretto, in collaborazione di ANCI Emilia-Romagna.