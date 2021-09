Comincia domani, 2 settembre, Casalgrande Sostenibile: quattro giorni di appuntamenti sul tema dell’ecologia, declinata nella vita quotidiana di ogni cittadino. Di seguito, il messaggio del sindaco Giuseppe Daviddi che introduce e illustra i motivi alla base di questa iniziativa.

“Perchè una ‘quattro giorni’ di incontri, conferenze, iniziative per sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale? Ormai – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – sta diventando sempre più chiaro che non c’è futuro senza un rapporto più equilibrato tra uomo e il pianeta. La biosfera è minacciata dagli effetti collaterali delle attività umane: è giusto quindi che ognuno di noi prenda coscienza di questa situazione e faccia la sua parte, cominciando dalle attività quotidiane di ciascuno”.

“Temi grandi, apparentemente lontani, possono essere affrontati cambiando i comportamenti della nostra vita, domestica e all’aperto: obiettivi che sembrano irraggiungibili sono in realtà alla nostra portata. Condivideremo consigli e buone pratiche per una vita più sostenibile, coinvolgendo tutte le fasce di età: dai laboratori per ragazzi alle conferenze per i più grandi. I relatori ci spiegheranno le sfide che verranno risolte grazie all’insieme di innovazione e di partecipazione attiva dei cittadini. Lo faremo con attraverso un intreccio di percorsi ed esperienze diverse: la parola dei nuovi mezzi di comunicazione, lo sport, la musica, la fotografia, la cultura. Tragitti diversi – conclude il sindaco Giuseppe Daviddi – verso un unico obiettivo: una nuova sensibilità ecologica”.

Il programma integrale dell’iniziativa su www.comune.casalgrande.re.it